UFFICIALE: Taranto, risolto il prestito di Spataro. Torna al Catania

Il Taranto F.C. 1927 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Calcio Catania per la risoluzione consensuale della cessione a titolo temporaneo del calciatore Luigi Marco Andrea Spataro. Il portiere saluta la squadra rossoblù dove aver totalizzato quattro presenze nella stagione in corso 2017/18. A Spataro va il ringraziamento della Società per la professionalità e l’impegno dimostrato nei suoi mesi trascorsi con il Taranto.