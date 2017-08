UFFICIALE: Taranto, si dimette il Dg Roselli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Aldo Roselli non è più il direttore generale del Taranto. L'oramai ex dirigente rossoblù si è infatti dimesso dall'incarico motivando la decisione a causa degli "ultimi eventi e decisioni che sono distanti dal mio modo di essere e di fare calcio e di cui la proprietà è a conoscenza avendone più volte discusso. Ma nel pieno e leale rispetto dei ruoli, avendo constatato che le mie argomentazioni non hanno trovato il necessario riscontro, il mio passo indietro è azione dovuta nei confronti della stessa proprietà, dei collaboratori che ringrazio tutti indistintamente e dei tifosi. Resta il mio sincero sentimento di amicizia nelle persone di Elisabetta Zelatore e Tonio Bongiovanni. Auguro al Taranto calcio e a tutti i tifosi l’immediato ritorno nel calcio professionistico".