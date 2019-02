Fonte: http://www.actrento.com

© foto di Giuseppe Scialla

A.C. Trento S.c.s.d. comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Sanseverino, centrocampista classe 1994, che ha sottoscritto un accordo con il club gialloblù sino al 30 giugno 2019.

Il giocatore, che nella prima parte dell’attuale stagione ha vestito la maglia della A.C. Pro Piacenza 1919 in serie C, si è già allenato con i nuovi compagni e sarà a disposizione del tecnico Loris Bodo già a partire dalla sfida di domenica contro l’Adriese.

A.C. Trento S.c.s.d. dà il benvenuto a Giulio Sanseverino e gli augura tante soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù.