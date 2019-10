UFFICIALE: Turris, colpo in difesa: arriva l’ex Venezia Garofalo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Turris, club che milita in Serie D, ha ufficializzato dopo la sfida contro il Portici l’arrivo dell’esperto esterno Agostino Garofalo, classe ‘84, nelle ultime tre stagioni in forza al Venezia. Il giocatore si allenava con il club di Torre del Greco da due settimane e ha convinto dirigenza e staff tecnico a metterlo sotto contratto.

“Non aspettavo nessun’altra soluzione diversa dalla Turris. Sono felicissimo di approdare a Torre del Greco, è un onore per me vestire questa maglia. Sono rimasto colpito dall’accoglienza; la squadra secondo me è di ottimo valore e allenata da una grande tecnico. Mi sento bene fisicamente dopo queste settimane di lavoro: non vedo l’ora di scendere in campo e di dare il mio contributo a questi ragazzi. - ha spiegato Garofalo a Tuttoturris.com - Sono tanti i fattori che mi hanno spinto a compiere questo passo. Da una parte l’infortunio al polpaccio rimediato alla fine della scorsa stagione, dall’altra la volontà di rimanere vicino casa, che mi ha portato a rifiutare tante offerte in Lega Pro provenienti da squadre del nord. Poi si è aperto questo spiraglio con il presidente Colantonio e sono felicissimo che la cosa sia andata in porto”.