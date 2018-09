UFFICIALE: Unione Bisceglie, tesserato il nazionale slovacco Kopunek

© foto di L.R./Fornasari

Colpo di mercato dell’Unione Calcio che acquisisce le prestazioni del centrocampista centrale nazionale slovacco Kamil Kopunek. “Sono pronto a dare tutto per la causa Unione Calcio – afferma il neoacquisto azzurro -. Mi sento molto motivato e metterò a disposizione dei compagni e di mister De Francesco l’esperienza accumulata nel corso degli anni per affrontare un campionato difficile ed insidioso come l’Eccellenza Pugliese. In squadra si respira un bel clima, con i miei compagni vogliosi di disputare una buona stagione. Se il mister vorrà sarò già a disposizione per la gara contro la Fortis Altamura”.