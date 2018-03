UFFICIALE: Vibonese, preso l'argentino Alario

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Bel colpo per la Vibonese che annuncia il tesseramento di Alan Cristian Arario, centrocampista classe '95 in arrivo dai cileni del Palestino. Il giocatore argentino, capace di giocare da esterno nonché da fantasista, ha militato in passato anche col Velez Sarsfield.