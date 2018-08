Ultimi colpi in D: Ferrari ricomincia dal Crema, Ausiello al Savoia

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

E' Giuseppe Ausiello (nella foto) l'ultimo colpo del Savoia di Gigi Squillante. L'esperto centrocampista napoletano ha siglato proprio nelle ultime ore l'accordo col club oplontino. La Lavagnese prende invece uno dei protagonisti dell'ultimo campionato vinto dall'Albissola: Simone Caruso, portiere classe '99 svincolato dalla Virtus Entella. Un altro innesto di prestigio lo mette a segno l'Audace Cerignola, tesserando il centrocampista Alessio Esposito, lo scorso anno ad Andria in C e già tanta esperienza tra i Pro. I pugliesi avevano già preso il centrocampista ex Avellino e Lanciano, Domenico Di Cecco. Per il Gragnano c'è Angelo Chiavazzo, centrocampista classe '93 che nella recente stagione si è diviso tra Trestina e Pomigliano. Si mosso molto anche il Messina (affidato al trainer Peppe Raffaele) con l'attaccante Luciano Rabbeni, il difensore centrale Pasquale Porcaro e il centrocampista Salvatore Cocimano (reduce da un biennio all'Acireale). In precedenza erano arrivati il difensore Alberto Cossentino e l'attaccante Giuseppe Gambino. Buon innesto anche per l'Olympia Agnonese, che dal Renate preleva Lamin Jawo, attaccante gambiano classe '95, ex Carpi e Siena, segnalato dall'agente di calciatori Gianfranco Cicchetti. Il Gela si aggiudica un altro gambiano, anche lui punta: Moussa Balla Sowe, classe '97 ex Vibonese. Il Budoni mette le mani su Mauricio Villa (33), attaccante argentino ex Potenza che la scorsa stagione si è diviso tra Sangiustese e Chieri.

Interessante anche il mercato condotto a Portici dal duo Alessandro Amarante-Stefano Vampore, con la nomina dell'ex Aversa Mauro Chianese come allenatore della prima squadra: in azzurro, tra gli altri, sono arrivati il centrale difensivo Roberto Cardinale, i centrocampisti Vincenzo Marzano (ex Aversa e Campobasso), Raoul Vaccaro (ex Igea Virtus e San Severo) e Simone La Torre (classe '94 cresciuto nel vivaio del Napoli), e l'esterno offensivo ex Rende Francesco Felleca. Tra gli under, si segnalano il numero uno Francesco Marone, in arrivo dalla Berretti della Paganese, e l'attaccante Nevio Carrafiello, nell'organico del Rieti che ha raggiunto la C. Entrambi sono classe '99. Con loro c'è anche il centrocampista ex Bisceglie Ciro Spedaliere, 2000.

Il Crema, invece, ha appena annunciato il colpo Nicola Ferrari, attaccante classe '83 che l'ultima stagione ha vestito la maglia del Vicenza. Un ingaggio di lusso che segue quello di alcuni giorni fa del navigato regista Michele Magrin (33), atleta ex Pro Sesto e Pro Vercelli. Per la Recanatese, infine, c'è Federico Palmieri, attaccante classe '95 che ha già visitato la C con Santarcangelo e Maceratese. Arriva dal Tortolì.