Un altro Lucarelli a Livorno. È Mattia, figlio di Cristiano, e giocherà nella Pro Livorno in D

Il legame fra la famiglia Lucarelli e Livorno è indissolubile e sembra destinato a durare nonostante i due più famosi – Cristiano e Alessandro – abbiamo appeso da tempo le scarpette al chiodo. E anche se la squadra di calcio non è il Livorno a tinte amaranto, ma il più modesto Pro Livorno Sorgenti che milita in Serie D e veste la maglia verde. Il club ha infatti annunciato l’arrivo di Mattia Lucarelli, figlio dell’ex bomber e allenatore amaranto, che di ruolo fa il terzino mancino e vanta una lunga esperienza fra i dilettanti con le maglie di Viareggio, Gavorrano, Sancataldese e Lucchese, dove nell’ultimo anno ha conquistato la promozione in Serie C.