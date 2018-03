Vibonese da record: 21 risultati utili consecutivi per puntare la C

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Pareggio quasi all’ultimo minuto, con la Gelbison, ma la Vibonese continua a volare. Meno uno dal Troina capolista, la squadra calabrese, come vi abbiamo già raccontato, ha ormai dimenticato le difficoltà estive e cerca di riconquistarsi sul campo la Serie C persa nelle corti di giustizia sportiva. Il tutto, con un piccolo, momentaneo record: 21 risultati utili consecutivi, attualmente la miglior serie positiva del calcio italiano, dalla Serie A alla Serie D. Una striscia positiva davvero impressionante, un risultato che ovviamente va difeso nelle prossime partite, un momento positivo dai tanti volti. Proprietà, dirigenza, allenatore (Nevio Orlandi, non certo l’ultimo arrivato), giocatori: da Kenneth Obodo a Fabio Tito, dai gol di Allegretti a quelli di Bubas. Passando per il talento di ragazzi come Malberti, Buda, Moussa Balla Sowe. Una striscia positiva che lancia in alto i ragazzi di Vibo Valentia, per riportarsi subito nel calcio dei professionisti.