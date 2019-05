Adriano: "Voglio tornare. I club in cui sono stato più felice? Inter e Parma"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Smettere? No, ho voglia di giocare". Parola di Adriano. L'Imperatore, intervistato da GloboEsporte, ha parlato davvero a 360°: "Non ricevo una proposta di un club in cui possa sentirmi bene da due anni. E quindi preferisco non parlarne troppo. Certo che voglio tornare, pur sapendo che sarò più quello che ero un tempo. Non voglio contratti o altro, voglio tornare ad allenarmi".

Guarda le partite?

"Non tanto, perché mi mancano molto. Mi chiamano per andare a vedere il Flamengo o il Corinthians, e io non vado perché mi mancano".

Nel 2009 vinse il titolo col Flamengo.

"Lo vinse il gruppo. Abbiamo iniziato male, ma ci siamo uniti e abbiamo raggiunto il risultato. Il club in cui sono stato più felice? Oltre al Flamengo, il Parma e l'Inter".