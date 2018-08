AFA, il vicepres. Angelici: "Il ciclo di Messi con l'Argentina non è finito"

© foto di Imago/Image Sport

Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors e vice-presidente dell'AFA, la federcalcio argentina, ha parlato del nuovo ciclo della Seleccion ai microfoni di Radio De La Red: "Il calcio è un gioco di squadra e non possiamo sempre pretendere che un singolo risolva le cose. Messi è il migliore ma non può essere il salvatore della patria. Non condivido le critiche a lui. Il suo ciclo con la nazionale dell'Argentina non è ancora finito ma non va costruito tutto intorno a lui. Deve essere il più forte dei componenti ma non deve dipendere tutto da lui".