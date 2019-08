América, una folla festante accoglie il ritorno in patria di Ochoa

© foto di Image Sport

Guillermo Ochoa, tornato in patria per vestire la maglia dell'América di Città del Messico, è stato accolto all'aeroporto da una clamorosa folla festante che non gli ha permesso neanche di camminare al di fuori del gate. Centinaia di persone letteralmente impazzite per l'acquisto del calciatore che nel corso dell'estate è stato accostato anche al Lecce prima della decisione definitiva che lo ha riportato nel campionato messicano. Di seguito il video di un collega via Twitter con le immagini dell'assalto al portiere: