Amichevole internazionale, USA-Colombia 2-4: super gol di James

Successo della Colombia in amichevole contro gli Stati Uniti. A Tampa (Florida) i cafeteros vincono 4-2 grazie alle reti di James Rodriguez (splendido il suo gol), Bacca, Falcao e Borja. Per gli States reti di Acosta e Wood. Fra gli "italiani" in campo David Ospina e Juan Cuadrado.