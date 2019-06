Argentina, 5-1 al Nicaragua: doppiette di Messi e di Lautaro Martinez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vittoria rotonda per 5-1 per l'Argentina stanotte contro il Nicaragua. Per l'Albiceleste, doppietta di Lionel Messi e del nerazzurro Lautaro Martinez. L'altro gol è stato segnato dal Tucumano sognato dal Torino di Walter Mazzarri, Roberto Pereyra, su assist di Rodrigo De Paul dell'Udinese. Per i centroamericani, rete della bandiera al 91' di Juan Barrera.