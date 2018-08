Argentina, Aimar e Scaloni faranno da traghettatori fino a dicembre

Potrebbero arrivare presto novità sostanziali per quanto riguarda la panchina dell'Argentina, orfana del suo ct Jorge Sampaoli. Come riferisce Radio Continental, infatti, l'AFA non vuole arrischiarsi nel nominare di fretta e furia un nuovo ct, perciò a guidare la squadra per i prossimi quattro mesi saranno, con ogni probabilità, due icone del calcio argentino quali gli ex calciatori Pablo Aimar e Lionel Scaloni. Con la fine dell'anno solare poi si andrà all'attacco del grande nome: Pochettino sarebbe il sogno proibito, che però tale dovrebbe rimanere.