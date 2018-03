Argentina, altro gol di Lautaro Martinez e il Racing batte il Velez

Ancora gol per il futuro interista Lautaro Martinez, nel 2-1 del Racing Avellaneda contro il Velez. Le altre reti portano la firma di ex giocatori di Serie A: pari provvisorio di Mauro Zarate e rete decisiva di Ricardo Centurion, arrivato a gennaio dal Genoa. Parita a dir poco animata, chiusa in 9 contro 9. Con questo successo il Racing si porta al quarto posto del campionato argentino dopo 18 giornate. Per Lautaro Martinez sono 8 le reti in 12 partite.