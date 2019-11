© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato dalla CNN in Argentina, in vista di gennaio il San Lorenzo starebbe pensando a un nuovo allenatore e tra i nomi presi in considerazione ci sono due vecchie conoscenze del nostro campionato: il primo è Ramon Diaz, che ha già allenato il Ciclon due volte in carriera; il secondo è Hernan Crespo, svincolato dopo l'esperienza al Banfield.