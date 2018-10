Argentina, Bielsa regala un albergo da 2,5 milioni al suo ex club

© foto di Giacomo Falsini

LL'amore di Marcelo Bielsa nei confronti dei Newell's Old Boys, club che lo ha fatto debuttare come tecnico, non ha confini. Dopo aver ricevuto il riconoscimento più grande nel 2009, con lo stadio del club che porta il suo nome, il "Loco" ha reso omaggio alla società donando un albergo per la squadra. Una spesa da 2,5 milioni di dollari per una struttura di 2mila metri quadrati vicino il campo d'allenamento dei rossoneri. La costruzione dell'edificio - riporta SportMediaset - che porta il nome di Jorge Griffa, è stato affidato allo studio di architetti di Maria Eugenia Bielsa, sorella del Loco, e verrà inaugurato il prossimo 3 novembre per il 115esimo anniversario del club di Rosario.