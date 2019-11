© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amichevole di lusso a Riad tra Argentina e Brasile con diversi giocatori italiani schierati in campo tra i titolari. Paulo Dybala, attaccante della Juventus, nel giorno del suo compleanno resta inizialmente a guardare con Scaloni che ha preferito schierare in avanti Ocampos, Messi e Lautaro. Nel Brasile spazio a Paquetà, Danilo e Alex Sandro. Il fischio d'inizio è previsto per le 18.

Argentina (4-3-3): Andrada; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Ocampos, Lautaro, Messi.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Eder Militao, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Gabriel Jesus, Paquetà, Willian; Firmino.