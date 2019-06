Argentina, De Paul: "Saremo 23 leoni che daranno la vita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rodrigo De Paul, centrocampista offensivo dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Argentina per introdurre la Coppa America: "Abbiamo un potenziale offensivo importante, per questo vogliamo dare solidità al gruppo. Messi è un valore aggiunto all'interno della squadra. Abbiamo condiviso molti momenti con lui, quello che ci trasmette è importante. Abbiamo il miglior giocatore del mondo e dobbiamo aiutarlo. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo, possiamo sognare. Vogliamo dire ai nostri tifosi di essere ottimisti, saremo 23 leoni che daranno la vita".