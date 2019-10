Effetto Maradona sul Gimnasia La Plata. Non solo un'accoglienza incredibile, ricevuta a Rosario non solo alla vigilia della sfida col Newell's ma anche durante l'incontro (con tanto di trono al posto della panchina): contro il Newell's i suoi uomini vincono 4-0 in una partita valida per l'undicesimo turno del campionato argentino. Il Gimnasia è attualmente penultimo in classifica e sotto la gestione del diez la squadra ha vinto due parite, perdendone quattro.