© foto di Insidefoto/Image Sport

Niente da fare per Diego Armando Maradona, che non riesce proprio a risollevare le sorti del suo Gimnasia. Dopo le sconfitte contro Racing e Talleres, la squadra si è arresa anche contro un River Plate pieno di riserve. Il Gimansia è ultimo in classifica con appena un punto dopo otto giornate. A fine partita l’allenatore si è presentato sotto la curva in lacrime per chiedere scusa alla sua gente.