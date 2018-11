Argentina, Icardi esulta sui Social: "Grande vittoria e grande ambiente"

Eder: "Sarei rimasto in Serie A solo per andare alla Sampdoria"

Drago: "Bernardeschi in costante crescita. Ora al 100% da Juventus"

Chiellini fa 100 a 14 anni dall'esordio, solo in sei prima di lui

Lazio, Milinkovic-Savic non preoccupa. Il rientro in pochi giorni

Ponciroli: "Barella e Chiesa non devono fare come Perin"

Busacca: "Var? Non esiste la perfezione. Pronti ad ascoltare"

Roma, Zaniolo: "Periodo bellissimo, ma non devo fermarmi qui"

Parma, ag. Sepe: "Può giocarsela con chiunque per la Nazionale"

Santos: "Grosse difficoltà per noi, CR7 fa parte del gruppo"

Mancini: "Non dovevano esserci fischi per Bonucci"

Juventus, concorrenza di tre big inglesi per l'obiettivo Pulisic

Il Guardiolismo di Mancini: tanti tocchi ma poca presenza in area

