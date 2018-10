Argentina, Lautaro al debutto da titolare. Dal 1' anche Dybala e De Paul

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per Lautaro Martinez è arrivato il momento di prendersi l’Argentina. Per farlo, il giro del Toro è stato un po’ più lungo e tortuoso di quanto ci si potesse aspettare la scorsa primavera. L’appuntamento in Russia (Mondiale) è saltato per volontà di Sampaoli, quello con Guatemala e Colombia per il problema al polpaccio. L'attaccante dell'Inter, dunque, scriverà la sua storia con la Seleccion partendo da Jeddah, Arabia Saudita, nell’amichevole con l’Iraq: sarà il debutto da titolare. Il ct Scaloni, è pronto a varare due squadre diverse per le amichevoli con asiatici e Brasile. Martedì prossimo, per il match più atteso e nobile, sarà Icardi il referente d’attacco, oggi tocca a Lautaro, innescato dai "bianconeri" Dybala e De Paul.