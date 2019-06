Argentina, Lautaro: "Col Venezuela gara più importante della mia carriera"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"È la partita più importante della mia carriera. Ho sempre sognato di giocare questo tipo di gare: me la godrò e proverò a dare il massimo. Vogliamo un risultato positivo". A parlare è Lautaro Martinez, attaccante dell'Argentina e dell'Inter, che stasera alle 21 (ore italiane) affronterà il Venezuela nei quarti di finale della Coppa America". "Giocare a due punte? Io e Agüero abbiamo dimostrato di poterlo fare. È chiaro che qualcosa nei movimenti cambia: giocando da solo, devi cercare di piazzarti tra i due centrali avversari, invece giocando in coppia puoi puntare e provare l'uno contro uno. Poi dipende anche dalle richieste dell'allenatore. A livello personale, mi sento più a mio agio giocando vicino alla porta", le sue parole in conferenza stampa.