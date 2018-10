Argentina, Martino chiude al ritorno: "Due anni dopo tutto uguale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista concessa al portale del giornalista Daniel Arcucci, l'allenatore Gerardo Martino, attualmente ad Atlanta, ha chiuso ogni possibilità rispetto ad un suo ritorno alla guida dell'Argentina come ct. Ecco alcune delle dichiarazioni più salienti: "Credo che l'AFA (federcalcio dell'Argentina, ndr) non sia cambiata, se non in peggio. Ai miei tempi un periodo di confusione, dopo la morte di Grondona e di tutto ciò che aveva rappresentato nel calcio argentino, era da mettere in preventivo. Ma la cosa sta durando, e il fatto che i club non abbiano mandato alcuni giocatori mi fa pensare che due anni dopo gli episodi che hanno causato le mie dimissioni non sia cambiato nulla".