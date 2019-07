Argentina, Messi diserta la premiazione: "Brasile campione a tavolino"

© foto di Imago/Image Sport

Lionel Messi ci va giù pesante dopo l'espulsione rimediata nella finalina di Copa America contro il Cile a causa di un battibecco (per usare un eufemismo) con Gary Medel. La stella argentina parla così nel post-partita, dopo aver persino disertato la premiazione: "Tutti hanno visto quello che è successo. Bastava un giallo ed era tutto a posto, ma ovviamente ho pagato le dichiarazioni di qualche giorno fa. Quel cartellino mi è stato dato per ciò che ho detto, è evidente. E’ semplice, non dobbiamo essere parte di questa corruzione. Brasile campione? Credo non ci siano dubbi. Sembra che purtroppo sia stato deciso tutto a tavolino. Spero che gli arbitri e la Var non influiscano e che il Perù se la possa giocare, ha dimostrato di essere competitivo. Ma onestamente la vedo difficile", le sue parole riportate da Sky Sport.