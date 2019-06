Argentina, Messi: "Non sto giocando come speravo ma contava vincere"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Con la vittoria per 2-0 arrivata contro il Venezuela, l'Argentina è approdata alla semifinale di Copa America ma Leo Messi non sembra soddisfatto delle sue prestazioni: "Non è la mia migliore Copa America, non sto facendo la Copa América che mi aspettavo. L'importante è che abbia vinto. Abbiamo gestito la gara dall'inizio, il gol è arrivato è arrivato ma abbiamo tenuto poco la palla. In questa Coppa chiunque può battere chiunque, abbiamo fatto un altro passo. Ci sono molte cose da evidenziare. Fin dal primo giorno l'ho detto: c'è un gruppo di bravi ragazzi oltre il calcio. A livello umano, c'è un'amicizia tra loro, cerchiamo di adattarci rapidamente e lo stiamo facendo".