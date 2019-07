Argentina, Messi: "Oggi non erano al VAR"

© foto di Imago/Image Sport

Lionel Messi, attaccante dell'Argentina, è intervenuto al termine del match perso contro il Brasile. Il numero 10 non ha digerito le scelte dell'arbitro e ha utilizzato parole molto dure per esprimere il suo disappunto. Ecco le sue parole riportate da Olè: "Siamo arrabbiati perché abbiamo fatto una gran partita per poi essere eliminati. Loro non sono stati superiori. Si sono stufati di guardare stupidaggini (anche se il talento del Barcellona ha utilizzato un termine più diretto, ndr) e se ne sono andati dal VAR. Abbiamo fatto uno sforzo molto grande, ma come già detto tutto è andato a loro favore".