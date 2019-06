Argentina, Messi suona la carica. Olé: "Parole da leader"

"Non possiamo arrenderci adesso. Andiamo a battere il Paraguay che dipende da noi" ha dichiarato il numero 10, mettendoci la faccia davanti al gruppo. "Dobbiamo cambiare, abbiamo un giorno per digerire la sconfitta (contro la Colombia nel match inaugurale, ndr) ma dobbiamo pensare ad altro" ha dichiarato sia in pubblico che in privato. L'apertura del numero di oggi di Olé è sulle sue parole: "C'è luce!" è il titolo, sottolineando come Messi abbia dato un segnale di leadership, tanto contestata negli anni.