Argentina, Messi: "Via a testa alta, questa squadra ha un futuro"

Lionel Messi, attraverso il proprio account di Instagram ha scritto un messaggio ai tifosi argentini dopo il terzo posto conquistato in Copa America: "Stiamo andando via da questa Coppa con un trionfo ma soprattutto con la testa alta e con la sensazione che questa volta il calcio non è stato giusto con noi, per come giocavamo e perché eravamo superiori al Brasile, meritavamo di essere nella finale di domani, ma dobbiamo guardare avanti con ottimismo perché c'è un futuro e una base molto ampia in questo team e dobbiamo dargli un po' di tempo".