Argentina, Perotti: "Dybala-Messi polemica creata dai media"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dei microfoni di Marca, l'argentino Diego Perotti parla così delle sue chances di giocare il Mondiale con l'Argentina, cresciute col passaggio dal Genoa alla Roma: "Sono migliorato giocando con questi compagni di squadra, a volte succede il contrario e non riesci ad adattarti perché il livello è molto alto, perché puoi essere un pesce fuor d’acqua ma con l’Argentina e con la Roma è molto difficile che le tue qualità non migliorino. Le parole di Dybala su Messi? Sono convinto che non l’abbia detto nel senso che non può giocare con lui e che insieme non funzionano, ma giocano nella stessa posizione o in un modo simile, quindi dal momento che Leo è il migliore, non occuperà il suo spazio, si riferiva piuttosto a quella posizione, a volte possono entrare in collisione all’interno del campo, ma era una polemica che volevano fare i media“.