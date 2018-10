Argentina, Pezzella: "Ko per un episodio. Abbiamo mostrato personalità"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Federico Gaetano

Al termine della gara persa 1-0 dalla sua Argentina in amichevole contro il Brasile, il capitano viola German Pezzella ha parlato in zona mista: "Hanno vinto l'incontro su un solo pallone, su calcio d'angolo. Abbiamo dimostrato personalità per questo genere di partite, dobbiamo conoscerci ancora un po' meglio ma abbiamo giocato una buona partita. In un solo episodio si è deciso tutto", ha concluso il difensore centrale albiceleste.