Argentina, prove di normalità: il River Plate gioca e vince in Superliga

Una tranquilla domenica argentina: tanto per cambiare, lo sport nazionale albiceleste ha vissuto una giornata di calcio, senza veleni e guerriglia a rovinarla. Il River Plate è tornato in campo per giocare la sfida di campionato con il Gimnasia La Plata e ha vinto al Monumentale, grazie alla doppietta di Rafael Borre e al sigillo finale di Moya. Ieri era toccato al Boca Juniors, ovviamente senza Perez, in grado di espugnare il difficile campo dell'Independiente di Avellaneda. Da adesso in poi si torna a pensare al SuperClasico, ad una gara che davvero in pochi vorrebbero giocatore al di là dell'oceano atlantico.