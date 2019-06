© foto di Federico De Luca

Il ct della Nazionale argentina Lionel Scaloni, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così in vista dell'esordio in Copa América con la Colombia: "Abbiamo grande fiducia e sappiamo bene cosa vogliamo. Dobbiamo entrare in campo tranquilli e fare il nostro gioco. La squadra deve essere consapevole che con la giusta serenità riuscirà sicuramente a fare una buona prestazione".