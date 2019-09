© foto di Federico De Luca

Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato a TycSport dopo la vittoria per 4-0 contro il Messico: "Abbiamo giocato una partita perfetta e siamo felici. Nei primi minuti abbiamo dominato. La cosa migliore che mi porto dietro da queste partite è la sensazione di aver giocato da squadra. Una cosa importante se non fondamentale. Il gruppo sa che deve essere un nostro principio e ogni compagno di squadra è pronto a dare la vita per gli altri e per la Nazionale".