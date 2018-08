Argentina, Scaloni: "E' un sogno. Nessuno ha rifiutato la convocazione"

© foto di Federico De Luca

Dopo il disastro Mondiale di Jorge Sampaoli, in casa Argentina c'è stata una scelta ad interim per il ruolo di commissario tecnico. Si tratta di Lionel Scaloni, traghettatore fino al termine dell'anno. L'ex Lazio oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa: "Per me è un sogno. Vengo per dare una mano, non penso al futuro. Le partite che abbiamo davanti sono importanti per portare il nostro. Voglio portare la maggior quantità di giocatori che potranno essere utili alla causa da quando ci sarà il nuovo ct. Nessun calciatore si è rifiutato di giocare per noi, sommiamo gente per questa nuova avventura".