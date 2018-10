Argentina, Scaloni elogia il viola Simeone: "E' l'attaccante giusto per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista delle sfide contro Guatemala e Colombia, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato anche di Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina al debutto con l'Albiceleste: "Simeone è quello più differente tra gli attaccanti che abbiamo convocato. E' più dinamico, cerca spazio e sono sicuro che creerà maggiore pressione sui nostri avversari. Fa molto movimento ed è questo che vogliamo da un attaccante. Sappiamo che è in un buon momento e che gioca in un club in modo molto simile a quello che vogliamo da lui. Credo anche dovrà trasmettere il suo carattere al resto della squadra".