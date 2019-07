Argentina, Scaloni: "Non mi è piaciuto l'arbitraggio della gara"

© foto di Federico De Luca

Il commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni ha analizzato la sconfitta contro il Brasile. Qualche polemica di troppo per il secondo gol subito: "Oggi abbiamo dimostrato che questo gruppo tiene alla maglia. Abbiamo dato un segnale per il futuro. Ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto, tutto quello che verrà sarà positivo. Sul secondo gol subito un nostro calciatore era a terra e ci siamo fermati perché abbiamo sentito un fischio. Non voglio parlare di questo, ma non mi è piaciuto la direzione di gara".