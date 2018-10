Argentina, Scaloni: "Non rispondo a Maradona. Messi? Parlo di presente"

© foto di Federico De Luca

Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa delle prossime gare con Brasile e Iraq. Queste alcune delle sue considerazioni: "Ho parlato con Messi 10 giorni fa. Non è stato convocato, ma parliamo solo di queste chiamate, non della Coppa America. Parliamo del presente, non del futuro. L'attacco di Maradona? Non parlerò di ciò che ha detto Maradona. Aguero? Non mi sorprende il suo livello. Mi auguro che possa dare lo stesso anche in Nazionale. Roberto Pereyra? E' stato convocato perché può giocare da interno o sulla fascia. Ci può dare diverse soluzioni e sta vivendo un grande momento. L'ho chiamato anche per capire cosa potrà darmi in futuro".