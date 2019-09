Lionel Scaloni, commissario tecnico della nazionale argentina, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio contro il Cile: "Mi è piaciuto come sono entrati i più giovani in campo, non si notava il peso della maglia. Vogliamo sempre vincere, però l'importante è il gioco, per il momento va bene così", queste le parole del ct dell'Albiceleste.