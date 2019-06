© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro la Colombia, il giocatore dell'Argentina Nicolas Tagliafico ha parlato di Lionel Messi che ha il dovere di trascinare la sua nazionale in Copa America dopo il flop al Mondiale: "Sono fortunato ad essere compagno di Lionel Messi. Sono davvero impressionato dal suo desiderio di rimanere qui, di chiedere di più, di provare, è incredibile. Sta bene, è calmo e ha lo stesso desiderio che aveva alla Coppa del Mondo. Ha la stessa fame e sta ancora facendo del suo meglio per la squadra. Lui è uno di noi e tutti qui vogliono contribuire a questo, specialmente quando la squadra ha qualcuno come Lionel. È incredibile".