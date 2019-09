Argentina, tanta Italia col Messico: Lautaro e Dybala dal 1'

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Argentina, spiega Olè, si prepara a sfidare il Messico in amichevole con un undici profondamente nuovo e sperimentale. Alle 03:30 di domani notte, dovrebbero andare in campo anche quattro italiani dal 1' come Pezzella della Fiorentina, De Paul dell'Udinese e il tandem d'attacco Lautaro-Dybala per Inter e Juventus.

Il probabile undici dell'Argentina per Olè Andrada; Montiel, Martínez Quarta, Pezzella, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña; Mac Allister; Lautaro Martínez y Dybala.