Argentina, Tapia: "Messi tornerà. Nuovo ct? Sarà il migliore al mondo"

Claudio Tapia, presidente della Federazione calcistica dell'Argentina (AFA), non ha dubbi sul prossimo ritorno di Leo Messi in Nazionale: "Messi tornerà. Dobbiamo fargli capire che l'AFA sta cambiando, che sono i dirigenti e lo staff tecnico ad assumersi le responsabilità e non lui. Nuovo ct? Ringrazio Scaloni perché ci ha messo la faccia in un momento molto difficile, ma tutti vogliamo portare qui il migliore tecnico del mondo. A fine anno diremo di chi si tratta". Lo riporta Olé.