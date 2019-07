Argentina, Tapia: "Strana l'espulsione di Messi, questa squadra va difesa"

Claudio Tapia, presidente dell'AFA, l'associazione calcistica argentina, ha lanciato importanti frecciatine contro il CONMEBOL dopo l'espulsione Messi avvenuta nella finalina di Copa America: "Non voglio parlare ma è molto strano. Messi in 125 partite è stato espulso solo due volte, è il migliore del mondo. Faremo qualsiasi cosa per difendere questa squadra nazionale e l'AFA, non voglio più parlare perché parliamo da due anni".