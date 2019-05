Argentina, torna Mascherano. Sarà fuoriquota ai Giochi Panamericani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Mascherano, a distanza di un anno dall'ultima volta, torna ad indossare la maglia dell'Argentina. Il centrocampista classe '84 oggi all'Hebei Fortune in Cina infatti ha dato la propria disponibilità a Sergio Batista, ct dell'Under 23 che prenderà parte ai Giochi Panamericani in programma in Perù dal 26 luglio all'11 agosto. Mascherano sarà uno dei tre fuoriquota della Seleccion, con lui anche Maxi Rodriguez e Fabricio Coloccini. La notizia è stata riportata da diversi media argentini, fra cui Olé.