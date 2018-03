Asprilla: "So chi porterà Pekerman in Russia. Sorpreso da Quintero"

© foto di Giovanni Padovani

Faustino Asprilla, indimenticato attaccante di Parma e Newcastle, ha parlato così ai microfoni di Marca della selezione colombiana: "Io penso di sapere già la lista dei ventitre che Pekerman porterà in Russia. La convocazione di Juan Fernando Quintero mi ha colto di sorpresa, e non solo me. Perché è stato chiamato ora? È curioso il suo caso, il ct lo convoca quando è un sostituto di River e non lo ha fatto quando era un titolare al Medellin. Lo hanno favorito le assenze di Cuadrado e Cardona e ora tocca a lui cambiare l'opinione del coach, ma può farlo perché la qualità non gli manca".