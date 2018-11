Assassinio Freitas, arrestato un uomo: "Voleva difendere la famiglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrestato in Brasile il presunto assassino del calciatore del São Paulo Daniel Correa Freitas. La Policia Civil di São José dos Pinhais ha reso infatti noto di aver disposto il fermo di Edson Brittes Junior, imprenditore di 38 anni che avrebbe confessato l'omicidio del classe '94. "Un padre di famiglia è stato costretto ad agire per difendere i propri cari - ha spiegato a Radio Globo l'avvocato dell'accusato, Claudio Dalledone -. Quando ha fatto irruzione nell'appartamento in cui si trovava Freitas, è stato sopraffatto dall’ira nel vedere il giocatore che cercava di praticare violenza sulla moglie". L'omicida avrebbe poi perso il controllo, picchiando Freitas fino a fargli perdere i sensi e infierendo poi sul suo corpo con un coltello. "I miei amici hanno cercato di fermarmi - ha aggiunto Brittes - ma non c’è stato nulla da fare. In quel momento niente e nessuno avrebbe potuto fermarmi".