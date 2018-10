Atlas, salta l'arrivo del cileno Mauricio Pinilla: i dettagli

© foto di Federico Gaetano

Mauricio Pinilla non vestirà la maglia dell'Atlas. L'attaccante cileno, vecchia conoscenza della Serie A, non ha trovato infatti un accordo coi Rojinegros, come informa lo stesso club messicano sul proprio sito ufficiale. Pinilla, classe '84, è reduce dall'esperienza in patria con l'Universidad de Chile.