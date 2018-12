Atletico Junior, no al prestito di Barrera. Vale il contratto con il Tigres

In occasione della finale d’andata della Coppa Sudamericana tra Atletico Junior e Atletico Paranaense, terminato 1-1 (gara di ritorno mercoledì prossimo in Brasile), si è messo in mostra Jarlan Barrera centrocampista colombiano di 23 anni. Il nipote del pibe Valderrama ha firmato ad agosto un contratto di 4 anni con il Tigres, squadra messicana dove giocano Gignac, Edu Vargas e Enner Valencia. Il giocatore, che ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2018, andrà direttamente ai Tigres e non in prestito, nonostante diverse squadre brasiliane come Santos, San Paolo e Rosario Central abbiano messo gli occhi sul ragazzo. Jarlan Barrera, gestito dall’avvocato Alessandro Monfrecola, giocherà nei Tigres dopo la firma sul quadriennale firmato nell’estate scorsa, e non sono previste soluzioni in prestito.